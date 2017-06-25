2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Komando caddesi Zincidere yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincidere istikametine giden Hakan T. yönetimindeki 38 DF 260 plakalı otomobil ile Mustafa C. yönetimindeki 34 NL 4970 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 38 DF 260 plakalı otomobilde bulunan Hakan T., eşi Mine T. ve ikiz çocukları Furkan T., Hakan T. ile diğer otomobil sürücüsü Mustafa C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otomobilde sıkışan Mine T., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Öte yandan, kazayı duyan Hakan T.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri de, olası bir kazaya sebebiyet vermemek için caddede güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.