Afgan Mülteciler Derneği, Iraklı mülteciler için toplantı düzenledi

Projenin ilk aşamasında Kayseri’de ve diğer illerde oluşturulan gönüllü Afgan mülteci liderleri ağı üyeleri ve tespit edilerek diğer mülteci toplum gönüllüleri ve yerel halk topluluğu gönüllülerinin kapasiteleri geliştirmek üzere verilecek eğitimler gerçekleştirildi.

Projenin ikinci ayağında, oluşturulmuş olan mülteci ve yerel halk gönüllü ağı aracılığıyla, Kayseri ve kilit illere yeni gelenlere mültecilere yönelik toplantılar düzenlendi. Gönüllü ağının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz Türkçe dil ve tercümanlık desteği ve bilgilendirme çalışmaları kişilerin haklara, yardımlara ve hizmetlere tüm ilgili yerel yetkililer ile işbirliği içinde ulaşmasının sağlanacağı proje kapsamında, en son faaliyet olarak Afgan Mülteciler Derneği İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezinde Iraklı mülteciler için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında Iraklı mültecilerin sorunları ve diğer mülteci gruplarıyla etkileşimlerinin artması yönünde çözüm önerileri konuşuldu.