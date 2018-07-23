Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 15:41

Afgan Mülteciler Derneği, Iraklı mülteciler için toplantı düzenledi

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından finanse edilen ‘Topluluk Gönüllüleri ve Sosyal Uyum’ projesinin Çerçevesinde İraklı Mülteciler için Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afgan Mülteciler Derneği, Iraklı mülteciler için toplantı düzenledi

23 Temmuz 2018 15:41



Projenin ilk aşamasında Kayseri’de ve diğer illerde oluşturulan gönüllü Afgan mülteci liderleri ağı üyeleri ve tespit edilerek diğer mülteci toplum gönüllüleri ve yerel halk topluluğu gönüllülerinin kapasiteleri geliştirmek üzere verilecek eğitimler gerçekleştirildi.



Projenin ikinci ayağında, oluşturulmuş olan mülteci ve yerel halk gönüllü ağı aracılığıyla, Kayseri ve kilit illere yeni gelenlere mültecilere yönelik toplantılar düzenlendi. Gönüllü ağının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz Türkçe dil ve tercümanlık desteği ve bilgilendirme çalışmaları kişilerin haklara, yardımlara ve hizmetlere tüm ilgili yerel yetkililer ile işbirliği içinde ulaşmasının sağlanacağı proje kapsamında, en son faaliyet olarak Afgan Mülteciler Derneği İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezinde Iraklı mülteciler için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantı kapsamında Iraklı mültecilerin sorunları ve diğer mülteci gruplarıyla etkileşimlerinin artması yönünde çözüm önerileri konuşuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç