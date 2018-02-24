AGÜ’de III. Yaşam Bilimleri Kongresi başladı

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye Türkiye genelinden 42 üniversiteden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu genetik, moleküler biyoloji ve yaşam bilimleri alanlarının, içinde bulunduğumuz çağda çok önemli olduğunu söyledi.

Bu alanlarda yapılan çalışmaların tıp dünyasına da ışık tuttuğunu belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu şöyle konuştu:

“İnsanoğlunun yaşam olarak daha konforlu, mutlu ve sağlıklı sürdürülebilirliği için bu alandaki araştırmaların ve yapılan çalışmaların ne kadar önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılan çalışmalar tıp dünyasına da ışık tutuyor. Bu alanlardaki akademisyenlerin, uzmanların, araştırmacıların ve uygulamacıların yapmış olduğu çalışmalarla bir çok hastalığın teşhis ve tedavisi üzerinde çalışarak, milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ve daha konforlu hayat sürdürmelerini sağladığını biliyoruz. Bu yüzden, bizim bu alanlardaki araştırmalara çok fazla ihtiyacımız var."

Rektör Yardımcısı ve Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran ise konuşmasında kongrede görüşülecek konular hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Baran temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstürmantasyon gibi önemli konular iki gün boyunca ele alacaklarını söyledi.

Bu yılki kongreye özellikle çok genç ve Türkiye’nin parlayan yıldızlarını tercih edip konuşmacı olarak davet ettiklerini belirten Prof. Dr. Baran, bu konuşmacıların önemli bir çoğunluğunun yurt dışından doktora yapmış ve Türkiye’nin bilim havzasına katkı yapmak için büyük bir fedakârlık yaparak geri dönmüş bilim insanları olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen kongrede hedefe yönelik kanser tedavisinde protein bazlı ajanlar, dermatolojide kök hücre araştırmaları ve uygulamaları, antibiyotik direnci ve sistem mikrobiyolojisi yaklaşımı gibi yaşam bilimlerinin temel konuları tartışıldı.

İki günde toplam 7 oturumun gerçekleştirileceği kongre ‘En İyi Bilimsel Çalışma Ödül Töreni’ ile sona erecek.