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Ak Parti Develi İlçe Başkanı Turan İlk Ziyaretini Sindelhöyük mahallesine Yaptı

Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ilk ziyaretini memleketi olan Sindelhöyük mahallesine gerçekleştirdi.


Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan'ın Sindelhöyük mahallesini ziyaretine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve meclis üyeleri eşlik etti. İlçe Başkanı Osman Turan mahalle sakinleriyle sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi.


Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, "Dua ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum, biz 2001 den beri bu partiye gönül vermiş hatta bu partinin kuruluşundan itibaren bulunan arkadaşlardan bir tanesiyiz. Bugünde nasip kısmet böyleymiş hizmet bayrağı bize verildi. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız inşallah Develi adına bir çivi çakabilirsek bunun gayreti içinde olacağız inşallah onların güven ve desteklerine layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

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