İl Başkanlığında düzenlenen programda kesin olmayan sonuçlara göre yeniden milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önceki dönem milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kutlamanın ardından milletvekilleri ve partililer, AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlarla kutlamaya devam etti.