Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 09:37

Anksiyete kadınlarda daha yaygın görülüyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Anksiyete kadınlarda daha yaygın görülüyor

19 Kasım 2017 09:37

Bahadır Bostan, anksiyete bozukluklarının kadınlarda, erkeklere oranla yüzde 5 daha fazla görüldüğünü söyledi.


Anksiyeteyi kaygı, endişe, korku hali, sıkıntı hissi olarak tanımlayan Dr. Bahadır Bostan, anksiyete bozukluklarında vücudun, çarpıntı, terleme, bacaklarda halsizlik, titreme, vücutta sarsıntı, nefes darlığı, boğuluyormuş gibi olma şeklinde fiziksel tepkilerin yanı sıra; korku hali gibi psikolojik tepkiler verdiğini ifade etti.



En yaygın nedeni genetik yatkınlık


Normalde anksiyetenin, moral bozukluğu ve sevinç gibi bir duygu olduğunu, ancak bozukluk denebilmesi için söz konusu duyguların günlük yaşamı etkileyecek seviyeye gelmesi gerektiğini belirten Dr. Bahadır Bostan, “Anksiyete bozukluklarının temelinde daha çok genetik yatkınlık, çevresel sebepler, iş ortamı, aile içi problemler, vücut kimyasının değişmesi gibi nedenler yatıyor. Yaygın anksiyete bozukluğu aslında ana tanı. Bunun, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, temizlik-titizlikle alakalı olarak obsesif kompülsif bozukluk, sınav kaygısı gibi alt dalları var” dedi.



Çocuklarda da görülüyor


Anksiyete bozukluklarının kadınlarda erkeklere oranla yüzde 5 daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Dr. Bahadır Bostan, “Kadınlarda daha fazla görülmesinin nedeni tam olarak bilinmiyor. Anksiyete bozukluklarının cinsiyet dışında, din, dil, ırk, ekonomik durum ya da yaşadığımız yerle ilgili bir bağlantısı yok. Genelde 20’li yaşlarda başlıyor, 35’li yaşlarda artıyor. Ancak son yıllarda çocuk psikiyatristi sayısının artmasıyla çocuklarda olduğuna dair istatistiki göstergeler de artmaya başladı” diye konuştu.



İlaçlı ve psikolojik tedavisi var


İlaçlı ve psikolojik olmak üzere iki tür tedavi uygulandığını dile getiren Dr. Bahadır Bostan, “Psikolojik tedavide kişiye önce rahatsızlığını anlatıyoruz, daha sonra vücudun verdiği tepkileri ve psikolojik reaksiyonları azaltmak için de ilaç tedavisi, nefes, gevşeme egzersizleri gibi ödevlerle kişiye anksiyete ile baş edebileceği yöntemleri öğretmeye çalışıyoruz. Ardından yine ilaç gerekliyse öneriyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
14
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazartesi
    Hafif Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç