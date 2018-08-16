Arefe günü nöbetçi eczane sayısı ikiye çıkarıldı

Bundan önceki yıllarda arefe günlerinde eczanelerin yarım gün açık olduğunu hatırlatan 12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, yeni yapılan düzenlemeyle bu yıl arefe gününde eczanelerin tüm gün kapalı olacağını, ancak nöbetçi eczane sayısının iki katına çıkarılacağını ifade etti. Akın, “Kurban Bayramının Arife gününün pazartesi gününe denk gelmesi ve akabinde bayramı idrak edeceğimizden dolayı bir önceki sisteme göre farklı bir nöbet uygulama sistemine geçtik. Önceden yönetim kurulu kararınca uyguladığımız arife gününde yarım gün çalışmak yerine eczanelerimiz tüm gün kapalı olacak. Halkımıza bir duyuru yapmak istedik. Kronik hastalarımızın ilaçlarında herhangi bir aksaklık yaşamaması için bu tür bir uygulamayı göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz. Mağduriyet yaşanmaması için farklı bir önlem aldık. Kayseri’de bugüne özel nöbetçi eczane sayımızı 17’ye çıkardık. Hizmetimizi ve sağlık danışmanlığımızı bu şekilde yürüteceğiz” dedi.

Nöbet uygulamalarının İl Sağlık Müdürlüğünün denetiminde olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Akın, nöbet uygulamalarını da İl Sağlık Müdürlüğünün isteği çerçevesinde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. 12.Bölge Kayseri Eczacılar Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, Kayseri halkının Kurban Bayramını kutlayarak kazasız belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.