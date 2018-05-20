Atık ilaçlar sağlığımızı tehdit ediyor

Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, çöpe atılan ilaçların toprağa ve suya karışarak insan ve canlı sağlığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Çeşitli nedenlerle elde kalan ilaçların çöpe atılarak önce çevreyi, sonra canlı ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, atık ilaçların toplum, doğa ve canlı sağlığına zarar vermeden imha edilmesi gerektiğini ifade etti. İnsanların genelde atık ilaçları çöpe atmak ya da lavaboya dökmek suretiyle evinden uzaklaştırdığını dile getiren Ulutaş, “Bunlar çevreye atıldığında uzun yıllar yok olmuyor ve bitkilerin, toprağın yapısına karışıyor. Hem canlılar hem ürettiğimiz gıdalar açısından toprağın kirlenmesi, zehirlilik oluşturması bakımından son derece tehlikeli. Bunlarla karşı karşıya kalan hayvanlar için de aynı şekilde tehlikeli. Bunların uygun bir şekilde toplanması, nakliyesinin sağlanması ve bunun için oluşturulmuş imha merkezlerinde uygun bir şekilde imha edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

"Güvenli şekilde toplanıp uygun merkezlerde imha edilmeli"

İlaçlar gibi boya ve diğer kimyevi maddelerin de aynı etkide bulunduğunu kaydeden Ulutaş, Türkiye’de ilaç imha eden yalnız iki firma bulunduğunu, bu eksikliğin göz önüne alınarak ilgili kurumlar tarafından atık ilaçların uygun şekilde toplanıp atık ilaç imha firmalarına gönderilmesi gerektiğini söyledi. Ulutaş, “Öncelikli olan ilaçların güvenlikli bir şekilde toplanabilmesi. Şehrin belirli ve uygun görülen yerlerinde örneğin sağlık ocakları olabilir, bunlar için uygun konteynırlar oluşturularak toplanması, ardından nakliyesini sağlayarak imha ettirmek gerekiyor. Bunlar sonuç itibariyle kimyasal maddeler, bu sadece ilaç için de geçerli değil, boya atıkları, lastikler de aynı etkide bulunuyor” ifadelerini kullandı.