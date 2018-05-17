Atletler Erciyes’in volkanik tepelerine meydan okuyacak

Müsabakaya katılmak için müracaatlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı, Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu 6-8 Temmuz 2018 tarihlerinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleşecek.

Doğa ve sporun bir arada olduğu maraton, Vertical Kilometer 4.5 km, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 12K Hacılar - Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak. Erciyes Dağı’nda yapılacak zorlu yarışlara sadece kayıtlı koşucular katılabilecek.

Vertical Kilometer (VK) yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanı sıra, dünyanın ikinci Avrupa’nınsa birinci en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. Yarışında atletler 2.250 metre irtifadan başlayıp 4.5 km uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde 1.000 m tırmanma koşusuyla Erciyes’in 3.350 m irtifada finişe ulaşacaklar.

60K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda yarışmacılar, 64 kilometrelik çetin arazide 3.000 metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, görkemli Erciyes Dağı’nın volkanik tepelerine meydan okuyarak dağın dört bir yanını 360 derece dolanacak. 15 saat sürmesi beklenen bu koşuda yarışmacılar uluslararası yarışlara katılabilmek için gerekli puanları hanesine yazdırmak için kıyasıya mücadele edecek. 25K Trail Run 2.000 metre irtifada koşulacak 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor.10K ise Hacılar ve Tekir Kapı arasında koşulacak 12 kilometre uzunluğunda bir parkur.

Birçok koşu kategorisinin yer aldığı Erciyes Ultra Sky Traıl koşusuna katılmak için başvurular devam ediyor. Bu zorlu maratona katılacak adayların parkuru koşabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu ve uzun arazi koşusuna katılmak için sağlık açısından bir manisi bulunmadığını doktor raporuyla belgelemesi gerekiyor. Başvuru şartları ve yarışma için kayıtlar www.skyerciyes.com web sayfası üzerinden yapılıyor. Her parkurda katılım kontenjanı 200 sporcu ile sınırlı olacak.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atletin katılacağı maratonda dünyaca ünlü isim Pau Capell’de yar alıyor. Sporcular yarışma dışında, bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini keşfedip mahalli lezzetlerin de tadını çıkaracak.