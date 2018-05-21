Avrupa Şampiyonu Hayriye Türksoy’un antrenörü Esat Kaya,

Ş. ve Milli Takım Antrenörü Esat Kaya’nın sporcusu olan Hayriye Türksoy Rusya Moskova’da yapılan 17. Avrupa Wushu Sanda Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu oldu. Antrenör Esat Kaya, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası için iyi bir şekilde hazırlanıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek" dedi.

Son iki yıldır, sıcak-soğuk, yağmur-kar demeden Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Wushu Sanda Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını söyleyen Antrenör Esat Kaya, "Hayriye Türksoy, durup dinlenmeden yaptığı antrenmanlarının sonucunu Moskova’da 48 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak almıştır" dedi.

Ş. ve Milli Takım Antrenörü Esat Kaya, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası için iyi bir şekilde hazırlanıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek" diye konuştu.