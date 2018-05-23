Avrupa Şampiyonu memleketinde Türk Bayraklarıyla karşılandı

Avrupa Wushu Şampiyonası’nda 48 kiloda şampiyon olan Hayriye Türksoy memleketi Kayseri’de Türk Bayraklarıyla karşılandı.

Rusya’nın Başkenti Moskova’daki Wushu Palas’ta düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Kayserili sporcu Hayriye Türksoy, Avrupa Şampiyonu olarak yurda döndü. Hayriye Türksoy’u Erkilet Havalimanı’nda Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Murat Eskici, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Somtaş, ailesi, sporcular ve vatandaşlar karşıladı.

Avrupa Şampiyonu olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getiren Hayriye Türksoy, şampiyona esnasında kürsüde İstiklal Marşı’nı dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu söyledi. Ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını ve bu duygunun anlatılamayacağını belirten genç sporcu, "Çok gururluyum. Şu an tüylerim diken diken oldu. Bu duyguyu burada ikinci defa yaşadım. Herkesin gelmesini beklemiyordum. Çok mutluyum. Müdürüme herkesi buraya getirdiği için teşekkür ederim. Ben gitmeden önce yaşayacağım duyguyu tahmin ediyordum. Bu kadar gururlanacağımı ve ülkemi daha güzel temsil edeceğimi düşünmüyordum. O kürsüdeki duygu çok farklı. O kürsüye çıktığınızda çok başka oluyorsunuz. Bizi istemeyen o kadar çok ülke var ki orada. Ermeniler, İsraillilerin olduğu bir yerde herkesin saygı duruşunda durup İstiklal Marşımızı okuması benim için çok gurur vericiydi. Herkesi de mutlu ettiğime inanıyorum" diye konuştu.

2 ay sonra Çin’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na Türkiye’den katılacak tek sporcunun kendisi olduğunu ifade eden Türksoy, "İnşallah ülkemi Dünya Şampiyonası’nda da güzel bir şekilde temsil edeceğim" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türksoy’un başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederken, antrenör Esat Kaya da bundan sonraki hedeflerinin İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinletmek olduğunu ifade etti.

Genç sporcu, havaalanı önünde hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra ailesiyle birlikte alandan ayrıldı.