Ayhan Avcı:“İki maçtan birini kazanıp üst turu garantilemek istiyoruz”

com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Agü Spor, Çarşamba günü oynayacağı Sleza Wroclaw karşılaşması için hazırlıklarını minyatür kalede maç yaparak sürdürdü.

com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Agü Spor, deplasmanda aldığı BOTAŞ galibiyetinin ardından gözünü Euro Cup’ta karşılaşacakları Sleza Wroclaw maçına çevirdi. Euro Cup Women E Grubu 5. Maçında Polonya deplasmanına gidecek olan Agü Spor, maçın hazırlıklarını Kadir Has Spor Kompleksi’nde sürdürmeye devam ederken, bugünkü antrenmanda sporcular Baş Antrenör Ayhan Avcı yönetiminde minyatür kale maç yaptı.

Devam eden hazırlıklar ve takıma yeni katılan transferler hakkında bilgiler veren Baş Antrenör Ayhan Avcı, transfer konusunda akıllı davrandıklarını vurguladı. Chantelle Handy ve Natasha Lacy’nin karakter olarak aradıkları oyuncular olduğunu dile getiren Avcı, “Bir tane Amerikalı oyun kurucu aldık, bir de İngiliz oyuncu aldık. İki oyuncuyu hem Türkiye’de hem Avrupa’da kullanmayı düşünüyoruz. İngiliz oyuncuyu biliyoruz, Türkiye’de oynamıştı. Bizim aradığımız karakterde ve özellikte bir oyuncu. Euro Cup için yaptığımız takviyeler. Bütçemiz doğrultusunda hareket ettik. Mantıklı ve akıllı bir şey yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İki maçtan birini kazanıp üst turu garantilemek istiyoruz”

Euro Cup’ta oynayacakları 2 maçtan birisini kazanarak üst turu garantilemek istediklerinin altını çizen Agü Spor Baş Antrenörü Ayhan Avcı, com Kadınlar Basketbol Ligi’nde de ilk 5. sırada yer almak istediklerini belirtti. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye liginde son hafta çok önemli bir galibiyet aldık. Çok önemli bir takım ve deplasmanda aldığımız bir galibiyetti. Bence daha iyiye gitmeye başladı. Bu ayki hedeflerimiz içinde öncelikle Euro Cup’ta oynayacağımız 2 maçtan bir tanesini kazanıp üst grupta kendimizi garantilememiz ve daha sonra da olacaklara bakmamız lazım. Türkiye Ligi’nde de ilk 5 sırada yer alabilmek için kazanmamız gerekiyordu. Aralık ayında da oynayacağımız arka arkaya 2-3 maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor. Takımın durumu gayet iyi. Hem moralmen hem fiziksel olarak iyiler. Sakat problemlerimiz var, tam takım olamıyoruz bir türlü. Oyuncularla kadroyu genişlettik, bunun bir avantaj olacağını düşünüyorum.”

Euro Cup Women E. Grubu’nda oynanacak olan Sleza Wroclaw maçı 22 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de başlayacak.