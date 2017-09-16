Bakan Fakıbaba: “Fındık üreticisi enerjisini yürüyüşte harcamasın”

“Fındık üreticisi enerjisini yürüyüşte harcamasın” diyen Bakan Fakıbaba, TMO’nun ödemeleri Salı gününden itibaren yapacağını söyledi.

Kayseri’deki programına önce Valilik ziyareti ile başlayan Bakan Fakıbaba’ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki eşlik etti. Bakan Fakıbaba’yı Kayseri Valiliği makam girişinde, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Sami Dedeoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve protokol mensupları karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, fındık üreticisinin sorunlarına dair açıklamada bulundu. Üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanları olduğunun altını çizen Fakıbaba, “Üretici bizim için her şey Milli Savunma Bakanımız, Gümrük Bakanımız ve ben Giresun’da açılışa gittik ve o zaman orada fiyatları açıkladık. Bu fiyatları açıklamadan önce o bölgenin milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle, üreticileriyle ve sanayicileriyle görüştük. Bize geçen sene rekoltenin 420 bin ton olduğunu, bu sene önce 705 bin ton olarak hesapladıklarını ama sonradan güneş yanığı ve külleme dolayısıyla bu sene rekolteyi 675 bin ton olarak revize ettiklerini söylediler. Yani rekolte 420 bin tondan 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda bir eksiltme yapmadık” dedi.

“Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, tabi ki yürüyecekler”

CHP tarafından 18 Eylül’de başlatılacak ve 5 gün sürecek olan Fındık Yürüyüşü’ne dair açıklamada bulunan Fakıbaba, “İnsanlar tabi ki yürüyeceklerdir. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Enerjilerini iyi değerlendirsinler. Zaman ve enerji kullanımı çok önemlidir. Biz üreticilerin yanındayız, fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Üreticilerimiz rahat olsunlar, ellerinde kalan tüm malları alacağız. Biz 10 TL fiyat vermişiz. Şu ana kadar levant fındıkta ortalama fiyatımız 9.81 kuruştur. Tabi ki kalite düşük olduğu için. Şimdi kalite oranı da artmış oldu. Mesela Giresun fındığına 10.5 TL vermemize rağmen, kalite yüksekliğinden dolayı şu ana kadar 10.82 TL’den almışız. Onun için, insanlar tabi ki yürüyebilir. Ama bu enerji bu insanlara, bu ülkeye lazımdır. Bence o enerjiyi doğru kullanmak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

“Alan bazında destekleme yaptığımızı kimse söylemiyor”

Fakıbaba, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, bunu kimse söylemiyor, hükümetimiz alan bazında destekleme ile fındığa kilogram başına 1.5 ile 2 TL civarında bir ayrı destekleme verdik. Bu çok önemli. Ama bundan hiç kime bahsetmiyor. Yani alan bazında destekleme ile 1.5 ile 2 TL arasında destek vermiştir.”

“Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz”

Bakan Fakıbaba, “Giresun’da fiyatları açıkladığımızda, rekolte bu kadar yükselmesine rağmen üreticiyi fırsatçıların eline bırakmayacağımızı ve TMO’nun ne olursa olsun bütün üreticilerin ellerinde kalan malları alacağını bildirdik. Ama buna rağmen hala üretici arkadaşlarımızı galeyana getirerek, onların elinden malı kaparak almaya çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef bunu üzülerek görüyorum. O fırsatçılara hiçbir zaman fırsata vermeyeceğiz" dedi.

"Ödemeler 15 günden 1 haftaya indirildi"

Bakan Fakıbaba konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çürük oranını yüzde 3’ten 5’e çıkardık. Çatlak oranı da yüzde 2’ydi, onu da yüzde 5’e, şimdi de 7’ye çıkardık. Ödeme süresini de 15 günden 1 haftaya indirdik. Üreticilerimden istirhamım, paniğe gerek yok. Biz bütün malları alacağız. Bir hafta içerisinde paralarını ödeyeceğiz. Şu ana kadar 40 milyon TL’lik mal almışız. Salı günü bütün ödemelerini yapacağız. Fırsatçılara hiç meydan bırakmayacağız.”