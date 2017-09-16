Bakan Fakıbaba: “Kayseri’den hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi’nin Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinin temel atma törenine katılmak ve bazı programlara iştirak etmek üzere Kayseri’ye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Fakıbaba ve Bakan Özhaseki’yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarette, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Kayseri hakkında genel bilgiler vererek Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa destek için yapmış olduğu projeleri anlattı. Başkan Çelik, tarıma cansuyu projesi adı altında alınan tarım makineleri, süt zinciri projesiyle alınıp üreticilere verilen süt soğutma tankları ve çiğ süt takip sistemi, ilçelere yapılan modern kesimhaneler, Yeşilhisar ilçesine yapılan ay çekirdeği ve kayısı kurutma sahası, Sarız ve Özvatan’da yapılan arıcılık desteği, sulama tesisleri, Harikalar Diyarı’na yapılan Doğal Ürünler Bahçesi, Karahıdır Ekolojik Eğitim Merkezi, Şeker Fabrikası ile Pazarören’e yapılmakta olan Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği, Felahiye Toplu Ahır Projesi ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Konuşmasında Kayseri’nin Bakanlıktan beklentilerini de dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Beydeğirmeni projesinin özel teşvik kapsamına alınması ve Kayseri’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kapsamına alınması için destek istediklerini söyledi.

“Bakanlığımızın yapması gerekenleri siz yapmışsınız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açıkladığı tarım ve hayvancılıkla ilgili projeleri çok beğenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu projelerin yapılmasını sağlayan Bütünşehir Yasası’nın önemini vurguladı. Bütünşehir Yasası çıktığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan ve Kayseri’den şehircilik anlamında çok şeyler öğrendiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, “Bütünşehir Yasası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanları direk şehrin refahı ile ilgileniyorlar. Bu müthiş bir vizyon” dedi.

Kayseri’de yapılanlar nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, “Bakanlık olarak yapmamız gerekenleri Başkanımız yaptığı için kutluyorum. Bizim beynimizdekileri tarımla ilgisi olmamasına rağmen Sayın Başkan yapıyor. Bu yapılanlar tüm kente fayda sağlayacaktır. Yapılanlar nedeniyle Kayseri’den hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ziyaretin anısına el yapımı ibrik hediye etti.