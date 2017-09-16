Bakan Fakıbaba’dan fındık üreticilerine müjde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, temasları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ildeki yatırımlar hakkında Bakan Fakıbaba’ya bilgiler verdi. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, fındık üreticilerine seslenerek elde kalan bütün fındıkları alacaklarını söyledi. Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:

“Bizim vermiş olduğumuz taban fiyatı. 10-10,5 lira dedik. Çürük yüzde 3’tü, 5’e çıkardık. Çatlak yüzde 2’ydi önce 5’e şimdi 7’ye çıkardık. Almış olduğumuz ortalama fiyat 9 lira 81 kuruş. Giresun fındığına 10,5 lira fiyat vermiştik. Fakat kalite çok yüksek olduğundan onu da 10 lira 72 kuruşa aldık. Eskiden alımlardan sonra ödemeler 15 gün içerisinde olacaktı, onu da şimdi 1 haftaya çıkardık. Ben üretici olsam bir haftalığına malımı veriyorum, bir hafta sonra 8 liraya satıldığı iddia ediliyor ki fırsatçılar bunu yapmaya çalışıyor. Biz bu fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Ama çiftçi kardeşlerimiz de lütfen ben 10 liraya alırken ne için malınızı 8 liraya satıyorsunuz? 1 hafta bekle, ben alıyorum zaten. Benim bu verdiğim fiyatlar taban fiyatlar, tavan fiyat değil. Başkaları 11, 12, 13 liraya aldı da biz yok mu dedik? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Çok samimi olarak üretici kardeşlerimizin yanındayız, ödemeleri de 15 günden 1 haftaya çektik. Çürüğü 3’ten 5’e, çatlağı da önce 5’e çıkardık şimdi ise 7’ye çıkarıyoruz. Bütün alımları alacağız, merak etmesinler. Elde kalan bütün fındıkları da alacağız, söz. Hala yürüyorsanız, halkın arasına girin arkadaşlar.”

Ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri milletvekilleri, kurum kuruluş müdürleri katıldı.