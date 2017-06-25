Bakan Özhaseki bayram namazınu Hunat’ta kıldı

Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İslam dünyasına dışarıdan elleri uzanarak kötü emellerine alet edecek kadar karıştırmasalar bu insanlar kolay kolay birbirine düşmez. İnşallah bu eller kırılsın diye dua ediyoruz. Allah nice bayramlara ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Biz şehrimizde çok güzel Ramazan ve bayram atmosferi yaşıyoruz. Bir taraftan insanlar oruç tutuyorlar veya tutamıyorlarsa bile tutanlara saygıda bulunuyorlar. Bir taraftan da herkes fakirleri, yoksulları düşünüyor ve ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. 1 ay boyunca Ramazan’ı en güzel duygularla yaşıyoruz. Bundan büyük nimet olamaz. Huzura, barışa, dostluğa muhtaç olduğu ortamda bizde çok şükür ülkemizde barış içinde yaşıyoruz. Bundan sonra da rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın diye dua edelim" dedi.

Bakan Özhaseki, "Bu ülkedeki bir sıkıntı etrafımızdaki bütün dünyanın yanmasına sebep olur. Çok şükür biz iyiyiz ve etrafımızda iyi olsun diye çaba sarf eden bir ülkeyiz. Bundan dolayı da cenabı hakka şükürler ediyoruz. İslam alemi kendi haline bırakılsa bir barış dünyası olur. İslam dünyasına dışarıdan elleri uzanarak kötü emellerine alet edecek kadar karıştırmasalar bu insanlar kolay kolay birbirine düşmez. Bunu herkes biliyor. İnşallah bu eller kırılsın diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları da bayram namazını Hunat Camii’nde kıldı.