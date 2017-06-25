Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 09:42

Bakan Özhaseki bayram namazınu Hunat’ta kıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Hunat Camii’nde kıldı ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bakan Özhaseki bayram namazınu Hunat’ta kıldı

25 Haziran 2017 09:42


Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İslam dünyasına dışarıdan elleri uzanarak kötü emellerine alet edecek kadar karıştırmasalar bu insanlar kolay kolay birbirine düşmez. İnşallah bu eller kırılsın diye dua ediyoruz. Allah nice bayramlara ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Biz şehrimizde çok güzel Ramazan ve bayram atmosferi yaşıyoruz. Bir taraftan insanlar oruç tutuyorlar veya tutamıyorlarsa bile tutanlara saygıda bulunuyorlar. Bir taraftan da herkes fakirleri, yoksulları düşünüyor ve ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. 1 ay boyunca Ramazan’ı en güzel duygularla yaşıyoruz. Bundan büyük nimet olamaz. Huzura, barışa, dostluğa muhtaç olduğu ortamda bizde çok şükür ülkemizde barış içinde yaşıyoruz. Bundan sonra da rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın diye dua edelim" dedi.


Bakan Özhaseki, "Bu ülkedeki bir sıkıntı etrafımızdaki bütün dünyanın yanmasına sebep olur. Çok şükür biz iyiyiz ve etrafımızda iyi olsun diye çaba sarf eden bir ülkeyiz. Bundan dolayı da cenabı hakka şükürler ediyoruz. İslam alemi kendi haline bırakılsa bir barış dünyası olur. İslam dünyasına dışarıdan elleri uzanarak kötü emellerine alet edecek kadar karıştırmasalar bu insanlar kolay kolay birbirine düşmez. Bunu herkes biliyor. İnşallah bu eller kırılsın diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları da bayram namazını Hunat Camii’nde kıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:08
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!