Bakan Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Hunat Cami’nde kıldı. Namazın ardından Bakan Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, İl Müftüsü Şahin Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memeduh Büyükkılıç ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Kentte görev yapan gazetecilerle de bayramlaşan Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Güzel bir bayram sabahındayız. 1 ay boyunca tutabilenlerimiz oruç tuttu, kılabildiğimiz kadar namaz kıldık, ibadet ettik. Allah’a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık, bayramı da hep beraber hak ettik. Şükürler olsun rabbimize. Cenabı Hak nice bayramlara nice bayramlara tüm İslam alemini huzurla ulaştırsın. Ülkemizi, Kayserimizi huzurla ulaştırsın diye dua ediyoruz. Ama bu arada tabi ki bu bayram ortamını bulamayan, evinde sıcak yuvasında oturup da çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla, akrabalarıyla bayrama erişemeyen ya da kutlayamayan nice insanlar var. Allah onlara da yardım etsin. Rabbim onların da yardımcısı olsun, başındaki belalar biran önce def olsun, onlar da bayramlarını yapsınlar diye dua ediyoruz. Tabi ki ülkelerin başında bin bir türlü sıkıntılar var özellikle İslam ülkelerinin başında. Bizim de ülkemizin başındaki belaları Rabbim biran önce def etsin. Bizlere düşen gayret etmek, uğraşmak, bunlara karşı savaşmak. Nihayetinde şeytan taşlamak da ibadetin bir parçası. Kötülere karşı savaşmak da bizim işimiz. Biz kötüleri ne kadar alt edersek vatandaş evinde o kadar rahat edecek. Allah korusun eğer kötüler galip gelirse bu ülke de etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde yanan ülkelerden birisi haline gelecek. Rabbim korusun. Cenabı hak bu ülkeyi seviyor diye düşünüyoruz. Yerin altındakiler hürmetine mi, üstündeki güzel insanlar hürmetine mi, fakir fukaraya bakıyoruz onların hürmetine mi gayret ediyoruz biz de onların karşılığı mı bu ülke bin bir türlü kötülüklerden uzak duruyor. İnşallah rabbim sonuna kadar bu ülkeye dirlik verir. Tüm Kayserili hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum, Allah nice bayramlara eriştirsin diye dua ediyorum.”