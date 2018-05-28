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28 Mayıs 2018 11:17

Bakan ve Başkan halk ile birlikte

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Erciyes Feneri’nin Hunat Katlı Otoparkı’ndaki iftarına katıldı.

Bakan ve Başkan halk ile birlikte

28 Mayıs 2018 11:17

Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik, iftara katılanlarla tek tek selamlaştı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü Erciyes Feneri iftarına birlikte geldi.


Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik, evine iftara yetişemeyen vatandaşlar, yaşlı olduğu için evinde yemek yapamayanlar ve ihtiyaç sahiplerinin katıldığı Hunat Katlı Otoparkı içinde kurulan iftar sofrasındaki tüm masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Bakan Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik, iftar öncesi yemek dağıtımını da gerçekleştirdiler.




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