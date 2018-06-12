Başbakan Yıldırım’ın otobüsü Talas’ta

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun, hurdadan satışı yapılırken fark etmesiyle ortaya çıkan 1988 model Mercedes otobüs yeniden ayağa kaldırıldı. Görenlerin hatıralarını canlandıran ‘eski 302’, koltuklarından döşemesine, motorundan kaportasına kadar yenilendi.

Belediyenin araç parkında nostaljik otobüsü inceleyen Başkan Palancıoğlu, daha sonra görevlilerden bilgi almasının ardından direksiyona geçti. Bir süre Talas sokaklarında şoför koltuğunda maviye boyanan otobüsü kullanan Başkan Palancıoğlu, ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Palancıoğlu, kendisinin yıllar öncesine gittiğini belirterek, “Çocukluğumuzda böyle otobüsler vardı. O yıllara geri döndüm” dedi.

“Talas Belediyesi olarak yine yüz güldüren projeler yapmaya çalışıyoruz.” diyen Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: “İlk kademe mahallelerimizden Başakpınar’ın belediye olduğu zamanlarda çalışıp sonra Talas’a bağlanmasının ardından bize geçen 1988 model Mercedes 0 302 otobüsünü yeniden ayağa kaldırdık. Aslında hurdaya ayrılmış bir otobüstü. Tam arkadaşlar hurdadan satışı yapıyorken fark edip yenilettik. Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığımız ile ortaklaşa çalıştık. Başbakanımızın İstanbul’da kullandığı o eski otobüsün aynı rengine boyattık.”

Nostaljik otobüsü tarihi Talas gezilerinde kullanmayı hedeflediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Bu aracı artık Talas’ta tarihi ve turistik gezilerde kullanmayı hedefliyoruz. Eski olması nostaljik olarak çok önemli. Motorunun sesiyle, freniyle çocukluğumu tekrar yaşadım. Eskiyi yeniden yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık. Bütün hemşehrilerimizi tarihi Talas’ı gezdirmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi plaka ve muayene işlemleri tamamlanacak. Bundan sonra ilçemizde protokol gezilerimizde de bu otobüsü kullanmayı hedefliyoruz. Geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.