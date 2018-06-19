Başkan Akay, çalışanlarla ’Ordunun Duası’ ile bayramlaştı

Başkan Akay, Milli şair Mehmet Akif’in

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;

Orduma, "Gazi" dedi Peygamberim.

Bir dileğim var, ölürüm isterim:

Yurduma tek düşman ayak basmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

"Allâhu ekber!" gökten şehitler.

Âmin! Âmin! Allâhu ekber!

Türk eriyiz, silsilemiz kahraman..

Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman.

Putları Allah tanıyanlar, aman

Mescidimin boynuna çan asmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

"Allâhu ekber!" gökten Şehitler.

Âmin! Âmin! Allâhu ekber

şiirini okuduktan sonra "Büyük Kayseri Şeker ailesinin değerli mensupları, aziz kardeşlerim, başarıya odaklanmış insanlar, başarıyı kendisine şiar edinmiş insanlar, yüreği güzel insanlar öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diyerek şunları söyledi:

"Evet, başarıya odaklanmış özellikle ifade ediyorum başarıya odaklanmış ve başarıyı şiar edinmiş insanlar diyorum. Çünkü Başarmak, Kayseri Şekerin bundan sonraki vasıflarından bir tanesidir. Kimse tek başına başarmıyor. Bunları büyük Kayseri Şeker ailesi başarıyor.

Artık Turhal Şeker Fabrikası da büyük Kayseri Şeker ailesinin bir değerli parçası haline geldi. Turhal Şeker’in , fabrikası da, çiftçisi de, çalışanı da, bizimle beraber, bizim bir parçamız. Onun için oraya hep beraber sahip çıkacağız.

Bayram öncesinde bu mutlulukları yaşattı cenabı Allah bize, şükür ediyorum. Ramazan zaten başlı başına bir mutluluk, ramazanın mutluluğunun yanında, cenabı Allah bize Turhal Şeker Fabrikasını alma, arkasından imza töreni mutluluğunu yaşadık. Bunlar gerçekten takdire şayan durumlardır.

Bu gelişmeler ve başarılar sayesinde artık siyasetçilerin de, televizyonların da gündeminde Kayseri Şeker var. Yani bir şekilde Kayseri Şekeri ilişkilendiriyorlar.

Biz aslında kötü niyetle yola çıkmadık. Çok halisane bir niyetle yola çıktık. Dedik ki bu şeker sektörüne sahip çıkmak lazım. Eğer biz sahip çıkmasak kimsenin sahip çıkacağı yok. Yani devlet zaten elindeki fabrikaları satışa çıkartmış. Şeker sektörünün diğer kuruluşları nerdeyse kendi dertlerine düşmüş. Bir tane Kayseri Şeker var bu işe sahip çıkabilecek olan. Biz de görevimizi yerine getirebilmek için azami gayreti gösterdik.

Bunları zannetmeyin ki Kayseri Şeker ekonomik gücüne güvenerek yapıyor zannetmeyin. Tek başımıza biz Kayseri Şekerin finansal gücüne, ekonomik gücüne güvenerek yapıyoruz falan zannetmeyin. Bizim en fazla güvendiğimiz tabi ilk önce Allah’a güveniyoruz. Ama ondan sonra en fazla siz değerli çalışanlarımıza güveniyoruz. Ve ben iftiharla her seferinde vurguluyorum. Bizim insan kaynağı gücümüz bize bunları yaptırıyor."

Başkan Akay ayrıca, Arif Nihat Asya’nın Duâ Şiiri ve Milliyetçiliğin duayen isimlerinden Merhum Galip Erdem’in Bayram Duası ile çalışanların bayramını tebrik ederek sözlerini sonlandırdı.

Galip Erdem’in Bayram Duası: Günahlarımızın ağırlığı altında Çökük omuzlarımızla Yakıcı bir özlemin büktüğü boyunlarımızla huzurundayız. Allah’ım bayramlık halimiz yok. Bayrama hakkımız yok. Yine de bayram yapıyoruz. Bağışla bizi Allah’ım hırslarımızı yenmenin yollarını öğret bize. Birbirimizi sevmenin saymanın yollarını öğret. Milletimize layık insanlar olalım. Halka ve hakka hizmet etmesini bilelim. Bize nefsimizi yenmek olan büyük cihadın yollarını, sırlarını öğret. Bize İyi insan olmanın, Müslüman olmanın yollarını öğret Allah’ım bize acı, bizi sev. Yolunda bin yıla aşkın kan akıtmış bir milletiz. Uğrunda çelik gibi iman ordusu olmuş. Bütün cihana karşı yürümüş, durmuşuz. Şimdi biraz zayıfız, yoksuluz, düşmanımız çok, dostumuz yok Rahmetini üzerimizden eksik kılma. Allah’ım bu yüce millete hizmet etmenin hazzını duyur bize buna fırsat ver. Nefsimizi cihanın sultanı sanmaktan esirge bizi. Menfaatlerimizin kölesi olmayalım. Bizi sana ulaştıracak bir Yüce gayenin dervişleri olalım. Şeytana uyanları toprağınla doyur. Varlıklı olanların yüreğine cömertlik. Yoksulların yüreğine sabır ver. Tek bilici sensin, tek görücü sensin. Dostlarımızı çoğalt. Düşmanlarımızı azalt. Düşmanların ve şeytanlaşmış insanların, Dost görünen düşmanların sahtekârlığından, Fitnesinden ve tuzaklarından koru bizi. Allah’ım dostluğu öğret bize. Fazileti öğret, İnanmanın yüceliğini göster. Emrettiğin yolda yaşamanın ve bu uğurda ölmenin mutluluğunu duyur. Yalandan, Riyadan, kem gözden kötü sözden ırak eyle bizi. Nefsimizin köleliğinden kurtar Sana kul eyle. Allah’ım Kuvvet ver bize. Haddimizi bilmek için muhtaç olduğumuz kuvveti ver. Gurur bataklığında boğdurma bizi. Allah’ım ekmeksizlere acı. Yuvasızları koru, öksüzleri güldür, günahsızları esirge. Günahkarları affet Allah’ım Mübarek bayram gününün hakkı için. Kafir içinde kalmış Müslüman kullarının dertlerine derman ol. Onlara selamete çıkma azmi ve gücü ver. Allah’ım günahımız çoktur bizim. Huzuruna çıkmaya yüzümüz yoktur bizim. Affet bizi, affet bizi Allah’ım. "