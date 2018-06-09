Başkan Akay: “Turhal Şeker Fabrikasını daha çok geliştireceğiz”

Turhal Şeker Fabrikası meydanında yapılan törene Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Bölge Müdürleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve diğer yetkililer katıldılar.

Fabrika girişinde çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan heyet dualar eşliğinde kesilen kurban sonrasında fabrika meydanında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Tören esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Bugün tarihi bir günü idrak ediyoruz. biliyorsunuz on yedi Nisan tarihinde yapılan ihale ile Turhal şeker Fabrikası Kayseri şeker fabrikasının uhdesinde kalmıştı. Ogün den bugüne geçen zaman içerisinde Gereken hazırlıklar yapıldı ve dün özelleştirme idaresinde devir sözleşmeleri için imzalar atıldı. ihale resmiyet kazanmış oldu. Bugün de Turhal şeker Fabrikası arkadaşlarımız tarafından devir teslim işlemleri başlatıldı.

Turhal şeker Fabrikası güzide bir kuruluş olup 1934 yılından beri 84 yıldır bu bölgeye hayat ve can vermiş güzide bir kuruluştur.84 seneden beri dimdik ayakta olan, varlığını sürdüren ve kendisini bugüne kadar taşıyan, bu bölgeye ve pancar çiftçisine, şeker sektörüne önemli bir katkı sağlayan güzide bir kuruluştur. Turhal şeker Fabrikası Cumhuriyetin ilk fabrikalarından olmanın yanında aynı zamanda Türkiye’de şeker sektöründe öğretmenlik, rehberlik yapmış bir fabrika bu şekilde yöneticiler yetiştirmiş bir fabrika olup daha sonraki yıllarda kurulan şeker fabrikalarının bütün yöneticileri, Mühendisleri, Ustabaşıları, ustaları hep Turhal’dan gelerek Türkiye’ye şeker üretimini öğretmişlerdir.

Böyle bir güzide kuruluş Cenabı Allah lütfetti ve Kayseri şeker fabrikasına nasip oldu.Turhal şeker Fabrikası bugüne kadar Devletin uhdesinde idi bugün itibariyle Milletin uhdesine geçmiş oluyor. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası, pancar kooperatiflerinin hissedarı olduğu bu yönüyle de çiftçilerin dolaylı olarak ortak oldukları bir çiftçi kuruluşudur. Ve bu sektörde önemli bir role, önemli bir güce sahip kuruluştur.Böylece Kayseri şeker Fabrikası Turhal şeker fabrikasını kazanmakla. Aynı zamanda Turhal Şeker Fabrikası Devletin uhdesinden çiftçinin uhdesine geçmiş oldu dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;Yönetim anlayışında değişen bir şeyin olmayacak, sadece belki biraz daha gayretli biraz daha cevval bir çalışma ortaya koyacak bir anlayış içerisinde çalışılacak ve Turhal şeker Fabrikasını daha fazla geliştirerek, daha fazla büyüterek, daha fazla başarılı kılarak, daha nice yıllar Turhal bölgesinin çiftçilerine, bu bölgenin insanlarına katkı sağlar hale getirileceğiz.

Bunu yaparken de Turhal’lılarla ve bu bölgenin insanlarıyla,bölgenin çiftçisiyle, bu bölgenin çalışanlarıyla beraber yapmak bizim tamamen önceliğimiz ve temel felsefemizdir.

Biz Kayseri şeker fabrikasının yöneticileri olarak çiftçinin emanetçisiyiz. Fabrikanın sahibi değiliz patronu değiliz dolayısıyla bu fabrikanın da sahibi ya da patronu biz değiliz bu fabrikanın sahibi ya da patronu, topyekun hem Kayseri’deki Sivas’taki Yozgat’taki hem de Tokat’taki Turhal’dakiZile’dekiArtova’daki çiftçiler bu bölgenin tüm çiftçileri bu fabrikanın patronu ve aynı zamanda çalışanları bu fabrikanın patronu Yani biz sahibi değiliz. Biz bugüne kadar patronluk peşinde de olmadık bundan sonra da olmayız. Ama bu fabrikanın sahibi olması gerekenler, öncelikle çiftçiler arkasında çalışanlardır. Biz bu anlayış içerisinde Kayseri şeker Fabrikası’na yedi buçuk sene de bataktan zirveye taşıdık. Burası da bugünkü noktasından Allah’ın izniyle hep beraber çiftçisiyle, çalışanıyla, yönetimiyle gayret göstererek zirveye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu anlayışı birlikte gerçekleştirirsek. Bu fabrika aynı Kayseri şeker Fabrikası gibi Boğazlıyan şeker Fabrikası gibi ve Türkiye’de Yıldız şeker Fabrikası olur. Bunu böyle bilmenizi isterim.