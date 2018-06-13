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13 Haziran 2018 13:22

Başkan Aksoy’dan bayram mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Aksoy’dan bayram mesajı

13 Haziran 2018 13:22


Ramazan ayı boyunca Allah’ın insanlara bahşettiği en güzel ibadetlerden olan oruç ile hem nefsin, hem de vücudun terbiye edildiğini belirten Başkan Aksoy, İslam dünyasında ayrı bir yeri olan ve içerisinde Kadir Gecesi ile birlikte birçok güzelliği barındıran mübarek Ramazan ayında ibadet etmenin mutluluğunu yaşandığını ifade etti.


Başkan Akif Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Türk halkının örf, adet, gelenek ve göreneklerinin de temelini oluşturan paylaşma ve yardımlaşma duygularımızı daha da kuvvetlendireceğimiz mübarek Ramazan ayını bitirerek Bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Kayserili yardımsever halkımız Ramazan ayı boyunca sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla daha çok paylaştı. Maddi ve manevi paylaşmanın ulviliğini tatmış olan Kayserili hemşehrilerimize ve meslektaşlarımıza Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını temenni ediyor, Bayramı sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."




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