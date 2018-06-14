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14 Haziran 2018 15:02

Başkan Aydemir’den bayram mesajı

Lokantacılar Ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aydemir’den bayram mesajı

14 Haziran 2018 15:02


Bayramların güzelliğini, anlamını ve değerini sadece bayram günleriyle sınırlı tutmayıp yaşamın her anında ve tüm insani ilişkilerde hatırlanması gerektiğini belirten Başkan Aydemir mesajında; "Manevi iklimiyle gönüllerimizi aydınlatan bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlik ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Bu duygu ve düşüncelerle; üyelerimiz başta olmak üzere Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.




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