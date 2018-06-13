Başkan Bağlamış’tan Bayram Mesajı

Başkan Bağlamış, “Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir” dedi.

KTB Başkanı Bağlamış mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken, Milletçe ortak mutluluğumuz ve sevincimizin en üst noktalara çıktığı, rahmet dolu günlerin yaşandığı Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinde bulunmanın hazzını yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan Bayramında, halkımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini diliyorum. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alıp, çocuklarımızı sevindirirken yetimleri ve muhtaçları unutmamak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin, hemşerilerimizin, Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, bu güzel günlerin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum.”