Memduh Büyükkılıç, bugün açılan ve ilk ders zili çalan 2017-2018 eğitim ve öğretim yıl için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.

351okulda, 3282 derslikte 125.484 öğrencinin ve 6819 öğretmenin

Melikgazi Belediyesi olarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Melikgazi ilçesinde 351 okulda, 3282 derslikte 125.484 öğrencinin ve 6819 öğretmenin eğitim yılına başlayacağını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri Merkez ilçenin % 50’si Melikgazi de yaşamaktadır. 555 bin nüfusun yaklaşık 125 bini bugün okula başladı. 351 eğitim kurumu ve 125 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince okulların tamamında spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik “ dedi.

Sürücülere aşırı hız konusunda uyarı

Sürücüleri ve özellikle öğrenci servis sürücülerini uyararak “ KEŞKE” ,” EYVAH” demeden okul önlerinde hız yapmamalarını isteyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının daha güvenli ve seri olması için öncelikle okul yollarında çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.