Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 13:11

Başkan Büyükkılıç Altınoluk Mahalle halkıyla iftar açtı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘Mahallemde İftar Var’ etkinliğinde Altınoluk Mahalle halkı ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç Altınoluk Mahalle halkıyla iftar açtı

26 Mayıs 2018 13:11


Mahallemde İftar var etkinliğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti kayseri millet vekili gurup başkanvekili Mustafa Elitaş, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Altınoluk Mahallesi Altınoluk Pazaryerinde kurulan iftar sofrasında, vatandaşlar ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın feyzinden istifade etmemiz. Bu anlayış içerisinde bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkarak huzurumuzu bozacak hiçbir şeye fırsat vermeden dayanışma içerisinde bu mübarek ayın feyz ve güzelliklerden istifade edelim. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Huzur içerisinde Kadir Gecesine ve Bayramına bizleri eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.


Melikgazi için çok ayrı bir öneme sahip olan Altınoluk semtinin yeni sayfiye villaları, yazlıkları ile ayrı bir misyon kazandığını ve yapılan belediye yatırımları ile de gelişime açık bir semt olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, gerçekleştirilen belediye yatırımları ile bölge halkının sosyal yaşamının değiştiği gibi ayrıca adeta şehrimizin prestij semtlerinden biri olmaya da aday olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç