Başkan Büyükkılıç Altınoluk Mahalle halkıyla iftar açtı

Mahallemde İftar var etkinliğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti kayseri millet vekili gurup başkanvekili Mustafa Elitaş, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Altınoluk Mahallesi Altınoluk Pazaryerinde kurulan iftar sofrasında, vatandaşlar ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın feyzinden istifade etmemiz. Bu anlayış içerisinde bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkarak huzurumuzu bozacak hiçbir şeye fırsat vermeden dayanışma içerisinde bu mübarek ayın feyz ve güzelliklerden istifade edelim. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Huzur içerisinde Kadir Gecesine ve Bayramına bizleri eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.

Melikgazi için çok ayrı bir öneme sahip olan Altınoluk semtinin yeni sayfiye villaları, yazlıkları ile ayrı bir misyon kazandığını ve yapılan belediye yatırımları ile de gelişime açık bir semt olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, gerçekleştirilen belediye yatırımları ile bölge halkının sosyal yaşamının değiştiği gibi ayrıca adeta şehrimizin prestij semtlerinden biri olmaya da aday olduğunu ifade etti.