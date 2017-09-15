Başkan Büyükkılıç, "Artık her yer Melikgazi oluyor"

Memduh Büyükkılıç, Gesi meydanında yar alan Belediye ait binada yapımı gerçekleştirilen DÜĞÜN SALONU ile ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİSİ ve İldem Cumhuriyet Mahallesinde belediyemizce yol ve çevre düzenlemesi ile bahçe tanzimi çalışması yapılan Aile Sağlık Merkezi düzenlenen tören ile hizmete açıldığını söyledi.

Gesi düğün salonu ile çok amaçlı sosyal tesis Merkezinin açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mustafa Çelik, Hacılar Belediye Başkanı Dogan Ekici,AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

Belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının bölge halkının düğün salonu talebi üzerine yapılan çalışma ile düğün ve toplantı salonu inşa ettiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Gesi bölgesi şehir merkezine uzak ancak doğal yapısı ile yeşillikler içinde tarihsel yapıları ile bezenmiş güzel ve şirin bir yerleşim bölgesidir. Gesi halkı düğün, nişan veya bir toplantı yeri olmadığından sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bizde halkın bu haklı isteğini yerinde bularak belediye eski hizmet binasında tadilat ile düğün salonu ve çok amaçlı toplantı salonu yaptık. Bugün düzenlenen tören ile hizmete açtık. Şehrin merkezinde ne hizmet var ise en ücra semtinde de aynı hizmet bulunmaktadır. Kısacası artık her yer Melikgazi olmaktadır. Melikgazi de yaşamanın ve bulunmanın tüm güzelliklerinden faydalanmaktadır. Bilinçli, bilgili ve istikrarlı bir yönetim ile artık Melikgazi bir referans belediye olmuştur. Her gün yeni bir tesis ve yatırım ile ilçe adeta bir bütün olarak yenilenmektedir“ dedi.

Bölge halkının istediklerini hep öncelikli saydıklarını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, düğün salonu ve çok amaçlı sosyal merkezini gezerek Gesi halkının memnuniyetlerini sordu ve sohbet etti.

Gesi gezisinde Gesi esnafı ve haklı ile sohbet eden Başkan Dr.Memduh Büyükıklıç, artık düğünlerin eziyet olmaktan çıktığını ve mutlu günlerin bu tür modern tesislerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Gesi Kuzeyler Mahalle Muhtarı Yusuf Çelebi ise bu yatırımın Gesi halkı için çok önemli olduğunu daha da önemlisinin hem düğün salonu, hem çok amaçlı sosyal merkezi hem de çok amaçlı bir toplantı salonuna sahip olduklarını bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te, her gün bir hizmet ve yatırım ile Melikgazi Belediyesi’nin bir rekora imza attığını ancak bunun bir tesadüf değil istikrarlı bir yönetim, güçlü bir kadro ve halkına güvenen bir yönetimden kaynaklandığını kaydetti.