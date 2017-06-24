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24 Haziran 2017 14:49

Başkan Büyükkılıç: “Bayramlar birlik, beraberlik günleridir”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramların saygı sevgi, dostluk, mutluluk, barış ve birlik, beraberlik ile yardımlaşma duygularının en coşkulu kutlandığı anlamlı günler olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç: “Bayramlar birlik, beraberlik günleridir”

24 Haziran 2017 14:49


Geleneklerimizde ve kültürümüzde dini bayramların çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, bayramların birer tatil günleri olarak görülmemesi gerektiğini çünkü bayramların sosyal, kültürel ve sosyolojik yapıları olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “ Bayramlar dost ve akraba ziyareti ile başlar. Ancak özünde küskünlüklerin giderilmesine vesile olur. Dost hatırlanır, çocuklar sevindirilir, yaşlıların gönlü alınır, düşkünlere yardım elinin uzatılır. Bu anlamda bayramlar birey ve toplum için önemli günlerdir. “ dedi.


Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yayınlamış olduğu bayram mesajında şunları söyledi.


“Türk Milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramlarını en içten duygular ile kutlar, nice bayramları sevdikleri ile beraber huzur ve sıhhat içerisinde geçirmelerini niyaz ederim.”




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