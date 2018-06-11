Başkan Büyükkılıç, Germir Halkı ile buluştu

Germir Mahallesi, Türkoğlu Camiinde kılınan Teravi Namazı çıkışında halkla sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının güzelliklere, birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti.

Germir halkı ile sohbet eden ve belediye çalışmalarını değerlendiren Başkan Büyükkılıç; yaptığı açıklamada “Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşıyoruz. Bu ayın kendine has yaşam güzelliğini ve kardeşliğini huzur içinde geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Buram buram tarih kokan ve yapıları ile bizi 100 yıl öncesine götüren Germir aynı zamanda doğal güzelliği ile şehrimizin nadide yerlerinden biridir. Germir İptidai Mektebi’nin bu semtte aynı bir misyon kazandırdı. Germir yapılacak çalışmalar ile bir turizm merkezi olacaktır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, yaklaşan bayram dolayısı ile gerekli tedbirlerin alındığını ve her türlü denetimlerin zamanında yapıldığını, ayrıca hem belediyeler olarak, hem sivil toplum kuruluşları hem de hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.