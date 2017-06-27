Festivalde yaptığı konuşmada Akkışla’ya yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Çelik, iki yılda 23 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Akkışla Festivali’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ilçe girişinde karşılandı. Festival alanında ilk konuşmayı Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlardan bahseden Ergül, “Yatırımlarımızın yüzde yüze yakınını Büyükşehir Belediyemizden alıyoruz. Başkanımız Mustafa Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Ergül, Başkan Çelik’ten ilçe için yüzme havuzu talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladı. Başkanlığının ilk günlerinde ilçelere yatırımı ön plana çıkardığını hatırlatan Başkan Çelik, “Göreve gelir gelmez şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de olması için çalışacağız demiştim. O günden sonra tüm ilçeleri birkaç kez ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettik. Daha sonra da bu ihtiyaçları gidermek için çalıştık. İki yıl içinde Akkışla’ya 23 milyon TL’lik yatırım yaptık” dedi. Akkışla Belediye Başkanı Ergül’ün yüzme havuzu talebine de değinen Başkan Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi bahçesine yüzme havuzu yapma sözü verdi. Daha sonra kürsüye AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız geldi. Taner Yıldız festivalin Türkmen ağası seçildi ve kıyafeti giydirildi. Yıldız, festival ağası olarak ilçeye yapılacak yatırımları yakından takip edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından Akkışlalı bir vatandaş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik için yazdığı şiiri okudu. Şiirin bir dörtlüğünde şu ifadeler yer aldı;

“Değerli Başkanım Mustafa Çelik,

İhya eder her gün yapar yenilik

Başarır her işin hakkından gelip

Halkının takdirini alır Başkanım.”

Festivalde daha sonra katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Başkan Mustafa Çelik, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve beraberindekilerle Türkmen çadırında sohbet ederken yün eğirdi.