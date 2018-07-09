Bünyan’ı bürokratlarıyla birlikte ziyaret eden Başkan Çelik, ilçeye son dört yılda yapılan hizmetlerin 50 yılda yapılanlardan fazla olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hafta içi hafta sonu, gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra sık sık ilçelere de giden Başkan Çelik, hem ihtiyaçları tespit ediyor hem de esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor.

Geçen hafta Yeşilhisar, İncesu, Akkışla ve Tomarza’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Pazar günü de Bünyan’daydı. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun tarafından karşılanan Başkan Çelik, Bünyan Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçeye son dört yılda 50 yılın toplam hizmetinden çok daha fazla hizmet geldiğini belirterek, bu hizmet ve yatırımlarda Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Başkan Çelik’e teşekkür eden Gülcüoğlu, “Hiçbir zaman Bünyan’ı göz ardı etmediniz. Her zaman ihtiyaçlarımıza yetiştiniz. Şimdi de pazar günü demeden yanımızdasınız” dedi.

“HİZMET VE YATIRIMLAR AYNI HIZLA DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de fırsat buldukça ilçeleri ziyaret etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Büyükşehir’in bürokratlarıyla birlikte Bünyan’da olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Tüm ekibimizle buradayız. Yerinde incelemeler yapıyoruz. Bünyan’ın son 50 yılda aldığı hizmetten fazlasını son dört yılda yaptık. Bünyan’ın tüm altyapısını yeniledik. Elektrik altyapısını yer altına aldık. Alt yapı bittikten sonra asfaltlama işlemini gerçekleştirdik. Şehir merkezindeki kaliteli bitümlü sıcak karışım asfaltı diğer ilçelerimiz gibi Bünyan’da da kullandık. Binlerce metrekare kilitli parke, yeşil alan çalışmaları yaptık. Meydana yaptığımız Kadın ve Gençlik Merkezi ilçemizin sosyal hayatına renk ve ilçeye değer kattı. Hizmet ve yatırımlarımızı aynı hızla sürdüreceğiz. Bu yıl 40 bin metrekare kilitli parke, çocuk oyun grupları, parklar, mini futbol ve basket sahaları yapmaya, mezarlıkları düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN ÇELİK BÜNYANLI ESNAFLARLA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan’da esnaf ziyaretinde de bulundu. İlçe meydanı ve çevresindeki esnafları ziyaret eden Başkan Çelik, “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu, Bünyan’a yapılan yatırımlarla ilgili görüşlerini aldı ve taleplerini sordu.