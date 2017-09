Başkan Çelik: “Geleceğimize yatırım en önemli görevimiz”

Eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi olarak görmediklerini ve bu doğrultuda eğitime azami desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Alemlerin Peygamberi ‘İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır’ diyerek eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. O halde biz yöneticilere düşen eğitimdeki eksiklikleri tamamlamak, ilim yuvalarının sayısını artırmak ve her bireyin en iyi şekilde eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Kayseri’yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar eğitime okullar yaparak, mevcut okulların eksikliklerini gidererek, öğrencilere çalışma ortamları sağlayarak ve onları çeşitli projelerle destekleyerek azami derecede katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bunları yapmaktaki tek amacımız daha başarılı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz her zaman bizim önceliğimiz olacaktır. Onların daha güzel yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, gelişmiş toplum olabilmenin tek yolu her alanda kendini yetiştirmiş bireylerden geçiyor. Rekabetçi toplum olmanın tek yolu, her alanda rekabet edebilir nesillerin yetişmesinden geçiyor. Bu nesillerin yetişmesi için eğitimin çok daha kaliteli olması amacıyla destek vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.