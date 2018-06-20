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20 Haziran 2018 13:52

Başkan Çelik hal esnafı ile

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki hal esnafını ziyaret etti.

Başkan Çelik hal esnafı ile

20 Haziran 2018 13:52

Yıldız ve Çelik tek tek tüm işyerlerine girerek “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi esnafına yapılan ziyarete Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katıldı.


Yıldız ve Çelik, tek tek tüm işyerlerine girerek esnaflarla selamlaştılar. Esnafların taleplerini alan, şakalaşan, sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Taner Yıldız ve Mustafa Çelik, bir işyerinde karpuz seçecek, seçtikleri karpuzu kesip çevredekilere ikram ettiler.


Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı işyerlerinde esnafın ısrarını kırmayarak ikram edilen çayı içtiler ve bir süre sohbet ettiler. Yıldız ve Çelik, öğle yemeğini de hal esnafı ve çalışanlarıyla esnaf sofrasında yediler.




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