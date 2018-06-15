Başkan Çelik: “Kayseri’de ulaşımda sıkıntı yok”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulaşımda ilerleyen yıllarda vatandaşların hayır duası alacakları projeler yaptıklarını belirten Başkan Çelik, “Biz geçen sene 2017 yılının başında 2017-2018 ve 2019 sezonunda yapacağımız işlerin tamamının lansmanını kamuoyuna yapmıştık. Ulaşımda, topluma taşımada, yeşil alanda ve kentsel dönüşümde yapacağımız işlerin tamamını kısa, orta ve uzun vadeli olarak plandık ve hemen eyleme de geçtik. İşlerimiz bu anlamda planlı olarak da devam ediyor. Bizim üzerinde en çok durduğumuz ulaşım projeleriydi. Ulaşımda 4 ana unsur var. Yaya, bisikletli, lastik tekerlekli araçlar ve demir tekerlekli araçlar. Ulaşımı çözecekseniz, bu 4 ana unsuru göz önüne alacaksınız. Bu 4 ana unsura göre projelerimizi yaptık. Eğer bir kavşak yapacaksanız yayayı da, bisikletliyi de, toplu taşıma araçlarını da düşüneceksiniz. Buna göre planladık. 14 tane katlı kavşağa başladık. 20 günde bir bitirip bitirip açıyoruz. Hepsini de normal süresinden önce bitiriyoruz. Melikgazi katlı kavşağını kışa girmeden başladık, kış biter bitmez de normal süresinden 3 ay önce açtık. Bir tarafta bu kavşak çalışmaları devam ediyor. Yeni 2 tanesine daha başladık. Terminal’in önü ile bölge hastanesinin önündeki. Asıl olan kavşak yapmak değildir. Kavşağa olan ihtiyacı azaltmakta bir çözümdür. Oraya alternatif bir yol yaparsanız, yeni bulvar açarsanız, oraya olan ihtiyacı azaltacak daha kısa yol yapıyorsanız asıl çözüm budur. Biz onun içim 3 tane büyük bulvar yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda iz bırakacak ve vatandaşlarımızın hayır duasını alacağımız işler olacak. Bugün bile 50 sene sonrasında halen Osman Kavuncu’yu rahmetle anmamıza vesile olan bu yolları görünce dua ediyoruz. İnşallah bunlardan dolayı da yıllar sonra bize ‘İyi ki Mustafa başkan gelmiş de, şu yolları açmış. Allah razı olsun’ diye dua alırız diye tahmin ettiğimiz projelerdir” şeklinde konuştu.

“Ulaşımda sıkıntı yok”

Kayseri’nin ulaşımda sıkıntısının olmadığının altını çizen Başkan Mustafa Çelik, “En çok memnun hizmet hangisi diye vatandaşlarımıza sorduğumuzda ulaşım, en fazla hangi işi yapalım diye sorduğumuzda yine ulaşım çıkıyor. Vatandaşım, ben ulaşımdan memnunum ama çok daha iyi olsun diyor. Biz onun için gayret ediyoruz. Bizim ulaşımımızda sıkıntılı bir şey yok. Kayseri’de tıkanan yol yok. Yoğun saatlerde bazı kavşaklarda kinci ışığa kaldık mı ‘Eyvah, trafik tıkandı’ diyoruz. Ulaşım’da sıkıntımız yok. Biz daha iyisi olsun diye proje yapıyoruz. Geldiğimden bu tarafa sadece 3 buçuk yılda 14 köprülü kavşak yaptık. Sene sonuna kadar da bitiriyoruz. 1-2 ay içerisinde bitireceğimiz kavşaklar bitsin, ondan sonra göreceksiniz. Kavşaklar tatil günü gibi bomboş olacak. Çünkü çok akışkan ve beklemeden geçilecen kavşaklar haline gelecek” dedi.

Yeşil alan projelerine de önem verdiklerini belirten Çelik, “Yeşil alanda da çok büyük projelerimiz başladı. Geçtiğimiz günlerde Keykubat’ta bir anda 10 bin ağacı 10 dakika içerisinde diktik ve Keykubat tepesini yemyeşil hale getirdik. Biranda yeşile boyadık. 1 milyon 100b bin metrekarelik devasa bir park alanını biz bu şehre kazandırıyoruz. 160 dönüm olan Beştepeler’den 8 kat daha büyük. 700 dönüm olan Harikalar Diyarından neredeyse 2 misli büyük bir alanı biz Kayseri’ye kazandırıyoruz. Hava İkmal Parkı için bizim başladığımız bir çalışma vardı. Onun millet bahçesi formatında yapılacağını Cumhurbaşkanımız Kayseri ziyaretinde duyurdular. O da bizi sevindirdi, bizim işlerimiz biraz daha hızlanmış oldu. Dün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı’ndan protokol için yazı da geldi” diye konuştu.

Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi göğüslediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Projeye başladık ve gidiyoruz. Temel atma töreni bile yapmadık. Kayseri Büyükşehir Belediye tarihinin en büyük projesi. Bittiğinde 4 milyar TL’lik bir bütçeye ulaşacak. Böyle bir projede o kadar hızla ilerliyoruz ki, daha temel atmaya bile fırsat bulamadık. Birinci etaptaki bu hızı ve projenin güzelliğini gören vatandaşlarımız, ikinci etapta çok daha kolay ikna oluyorlar ve ikinci etapta 570 kat sahibinin 330 tanesi 1 hafta içerisinde geldi ve sözleşmeyi imzaladı. Bunu Türkiye’de başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sahabiye kolay bir proje değil. İstanbul’da Taksim neyse, Ankara’da Kızılay neyse Kayseri’de Sahabiye odur” şeklinde konuştu. Erciyes’e yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Çelik, “Erciyes yaşayan bir yer, burada çalışmalar noktalanmaz. Yaşayan bir yerde nokta koyamazsınız. Orada önemli olan alt yapının ve mekanik tesislerin bitirilmesiydi. Orada sona yaklaştık. Karlama tesisleri, yollar ve piknik alanları gibi yerlerin tamamı bitmiş durumdadır. Bundan sonra tanıtım yapılacak ve bu tanıtım neticesinde gelecek ziyaretçilere konaklama yerleri yapılacak. Bu otel yatırımcılarının işidir. Şimdi mevcut otellerin doluluğu yüksek seviyelere çıkmaya başlayınca, diğer arsaları sattığımız otelcilerde biran önce bizde buraya başlayalım diyen çalışmalarına başladılar” dedi.

“İlçelere bizim kadar yatırım yapan başka bir belediye yok”

İlçelere yatırımların devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, “Biz ilçelerimizin hamisiyiz ve onların üst şemsiyesiyiz. Ne gerekirse yapıyoruz. Alt yapılarını tamamen yeniledik. İlçelere bizim kadar yatırım yapan bir başka belediye yok. bunun altını çizerek söylüyorum. Geçen sene kilit parkede bütün talepleri bitirelim istedik. 1 milyon metrekare alalım ve şu kilit parke işini bitirelim dedik. Halen talep var. Bu sene 350 bin metrekare daha alıp ilçelerde kullanacağız. İlçedeki vatandaşımda evinden çıktığı zaman çamura basmasın” ifadelerini kullandı.

“Recep Tayyip Erdoğan birinci turda başkan seçilecek”

Kayseri’de huzurlu bir seçim atmosferinin geçtiğinin altını çizen Çelik, “Partilerin birbirine olan saygısı son derece iyi. Kırmadan, dökmeden gidiyor. Ara ara ufak tefek çıkışlar olsa da, Kayseri’de bu uyum kültürü var. Seçim sonuçları açısından zaten bir sıkıntı olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan birinci tursa başkan seçilecek. Kayseri’de bunun işaretini açık ara görüyoruz. Kayseri’de solun yüzde 12 civarında kemikleşmiş bir oyu var. 13 olmuyor, 11’e de düşmüyor. 1 milletvekili hakkı var. Ondan sonrada hem milliyetçi ve muhafazakar kesme ait bir oy kitlesi var. Dolayısıyla kalan milletvekilleri de bu milletçi muhafazakar kesim kendi arasında paylaşacak. Kayseri’de Cumhur ittifakı çalışmaları çok güzel gidiyor. İttifakın içerisindeki ortaklarda birbirlerinin haklarını ve hukuklarını koruyorlar.