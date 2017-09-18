Başkan Çelik, “Üreten herkesin yanındayız”

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e Ahilik Haftası kokardı taktı ve çiçek takdim etti. Ahilik haftası etkinlikleri hakkında Başkan Çelik’e bilgi veren Övüç, Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa verdiği destekler nedeniyle de teşekkür etti.

“Toplumu bir arada tutan unsurların başında ahilik var”

Esnaflığın içinden geldiğini belirterek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de, esnaflık tezgahında başta halkla ilişkiler olmak üzere pek çok sosyolojik konunun öğrenildiğini ve bu anlamda esnaflığın önemli olduğunu belirtti. Toplumu bir arada tutan unsurların başında ahilik kültürünün geldiğini ifade eden Başkan Çelik, Ahilik Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı ‘Şehir Kültür Sanat’ dergisinin son sayısında çarşılarımız, esnafımız ve ahilik konusunun işlendiğini söyledi.

“Şehri kalkındıracak her projeyi destekliyoruz”

Klasik belediyecilik hizmetlerinin bir taraftan da şehri büyütmek ve şehrin ekonomisine destek olmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Sadece hafta sonu temelini attığımız iki önemli proje dahi şehrin ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak. Beydeğirmeni Besi bölgesi 80 bin hayvanın besi ahırlarının yapılabileceği bir bölge. En az 4 bin kişi doğrudan iş bulacak. 4 bin kişi aileleriyle 20 bin kişilik bir ilçe demek. Felahiye’de yapacağımız toplu ahır da Türkiye’ye örnek olacak ve Felahiye’yi kalkındıracak bir proje. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımların yanı sıra şehri kalkındıracak her projeyi destekliyoruz. Yapılabilir her projenin içinde varız. Esnaflarımız için yapılan siteler de bu hizmetler arasında. Kaynak üreten, vergi veren, Kayseri için istihdam sağlayan herkesin yanında olmaya gayret edeceğiz. Önemli olan Kayserimizin en önemli özelliklerinden birisi olan uyum kültürümüzün ve birlik beraberliğimizin bozulmaması” diye konuştu.