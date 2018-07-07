Başkan Çelik: "Yapılmayanı yapmaya kararlıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla Erkilet Bulvarı’nın yanında bulunan 18 parseldeki 31 yapı yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi, başka şehirlerde olaylara neden olan yıkımları halkın rızasıyla olaysız bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşil Mahalle’de 31 yapının yıkımına katıldı. Erkilet Bulvarı’nın hemen yanında bulunan 18 parseldeki 6 bin 150 metrekare alanın hak sahiplerinin rızası ile kamulaştırılmasının ardından yol kenarındaki eski yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin vitrinlerini şehre yakışır hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, “Şehirlerin vitrinleri vardır. Havaalanları, otobüs ve tren garları şehre ilk gelen kişilerin o şehir hakkındaki ilk intibalarının oluştuğu yerlerdir. Şehrin ana giriş yolları, ana arterleri de şehrin vitrini sayılır. Erkilet Bulvarı da şehrimizin Kuzey Çevreyolu’ndan girişte ilk intibanın oluştuğu yer. Bu bulvarın kenarında uzun yıllardır plansız yapılaşma ile yapılmış metruk vaziyette binalar vardı. Düzenli yapılaşma ile büyüyen şehrimizde bu uygunsuz görüntülerin kaldırılması gerekiyordu. Hukuki problemler halledildi ve tüm hak sahiplerinin haklarının verilmesiyle buradaki ev ve dükkanlar boşaltıldı. Yıkımın hemen ardından burada imar planında olduğu şekliyle hem yolu genişleteceğiz hem de yeşil alan ve otoparkı yapacağız” dedi. Başkan Mustafa Çelik; eski, metruk haldeki binaların yıkımının kolay olmadığını da belirterek yapılmayanı yapmaya, zor olan işleri hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu tür işlerin azim ve kararlılık gerektirdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Cesaret gerektiren işleri yapıyoruz. Sivas Caddesi, Balıkçılar önünde yaptığımız çalışma gibi burası da Kayseri’nin bir problemiydi. Problemi sona erdirmek bize nasip oldu. Böyle çalışmalarla şehir ileriye doğru gelişiyor ve şehrin önü açılıyor” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından 18 parseldeki 31 yapının yıkımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleriyle kısa sürede metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım anında çevreye toz nedeniyle rahatsızlık verilmemesi için yıkım yapılan alana su sıkıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir süre yıkım çalışmalarını izledikten sonra bölge esnafını da ziyaret etti. Erkilet Bulvarı kenarındaki esnafları ziyaret eden ve yapılan Başkan Çelik, metruk binaların yıkımından dolayı vatandaşlardan teşekkür aldı.