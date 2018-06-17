Kayseri ve bölgesine hitap eden Ramazan etkinliklerine yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in önem verdiği ve hassasiyetler takip ettiği Ramazan etkinliklerinin en önemlisi yine Ramazan Sokağı oldu. Ramazan’a özgü pek çok güzelliği ile Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı her gün binlerce insanı ağırladı.

RAMAZAN SOKAĞI, ŞEHRİN SOKAĞI

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı, Kayseri halkının birlik-beraberlik içerisinde Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşamasına katkı sunan en önemli mekan oldu. Her gün özellikle iftar sonrası Kayserililerin akın ettiği Ramazan Sokağı, şehrin en yoğun noktalarından birisi haline geldi. 24 Haziran seçimlerine hazırlanan siyasi partilerin milletvekili adayları da iftar sonrasında ağırlık verdikleri seçim çalışmaları çerçevesinde mutlaka Ramazan Sokağı’nı gezerek vatandaşlarla bir araya geldiler. Farklı lezzetlerin sunulduğu iş yerleri ve alışveriş mekanlarının yer aldığı Ramazan Sokağı’nda iftar sonrası çocuklar için, teravih namazı sonrası da yetişkinlikler için etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere 32 farklı sanatçı yada fikir adamı katıldı. Gece saat 01.00’e kadar hizmet veren Ramazan Sokağı’nı yaklaşık 350 bin kişi gezdi.

RAMAZAN TIRI İLE 27 GÖSTERİ

Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayını şehir merkezinde Ramazan Sokağı ile çevre mahalleler ve ilçelerde ise Ramazan Tırı ile yaşattı. Ramazan için özel olarak hazırlanan Ramazan Tırı her akşam bir mahalle veya ilçeye geleneksel Ramazan akşamlarını götürdü. Kayserilileri Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Hacivat ve Karagöz, ilahiler, sema gösterileri, tiyatrolar, illüzyon gösterileri gibi etkinliklerle buluşturan Ramazan Tırı 27 ayrı mahalle veya ilçede gösteri yaptı. Ramazan Tırı etkinliklerini yaklaşık 50 bin kişi takip etti.

İFTARLAR SEYYİD BURHANEDDİN TÜRBESİ’NDE

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı ve Ramazan Tırı etkinliklerinin yanı sıra her akşam Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde iftar verdi. Evinde iftar yapamayanlar, yalnız yaşayanlar, öğrenciler, iftarlarını Kayseri’nin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hz.’nin türbesinde yapmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi’nin iftarında buluştu. Büyükşehir Belediyesi her gün 5 bin kişiye iftar verdi.

HUZURLU RAMAZAN HUZURLU BAYRAM

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdikleri etkinliklerin Kayseri’de birlik, beraberlik ve huzura katkı verdiğini belirtti ve bunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ramazan’ı en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak amacında olduklarını vurgulayan Başkan Çelik, bu amaca katkı veren tüm Kayserililere teşekkür etti. Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdikleri Ramazan Sokağı ve Ramazan Tırı etkinlikleri ile Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’nde verdikleri iftara halkımızın tüm aile bireyleri ile birlikte katıldığını ve bu görüntünün kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri’de Ramazan ayını birlik beraberlik içinde geçiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hemşehrilerimin Ramazan Bayramını bir kez daha en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.