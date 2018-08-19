Başkan Çelik’ten bayram mesajı

Ülkemizin her şeyden önce birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Çelik, böyle olduğu takdirde her güçlüğü yenerek üzerimize oynanan oyunları bertaraf edebileceğimizi ve bayramları da çok daha mutlu ve huzurlu yaşayabileceğimizi belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada bayramı tüm İslam aleminin huzur içinde idrak etmesi temennisinde bulundu. Şer güçlerin silahlı ve silahsız terörü nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçiremeyen, Bayramı acılarla, kaygılarla, korkularla karşılamak zorunda kalan Müslümanların bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Şer güçler bir süredir ülkemizi de hedef seçti. Sistematik saldırılarla karşı karşıyayız. Dünyanın tamamında oyun kuranlar, kurdukları oyunu bozan ve bölgesinde senaryo yazan Türkiye’den rahatsız oldular. Bu nedenle de silahlı ve silahsız terör gruplarıyla ülkemizi yıpratmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin asıl güç kaynağının farkına varmayanlar tarihte yaşadıkları yenilgilere bir yenisini daha ekleyecekler” dedi.

Milletimizin asıl gücünün birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz terör, saf dışı bırakamayacağımız düşman yok. Bunu tarih boyunca defalarca ispat ettik. Bugün ekonomik terör uygulayanlara ve bize düşman olan hain örgütleri besleyenlere de bir ve beraberliğimizin gücünün nelere kadir olduğunu göstereceğiz. Aramıza nifak sokulmasına izin vermediğimiz takdirde her türlü güçlüğün üstesinden geliriz. Bugün olduğu gibi gelecekte de dimdik ayakta duracak bir Türkiye, sadece kendi insanının değil bölgedeki ve dünyadaki mazlumların da güvencesi olacaktır. Gücümüzün farkındayız ve kazanacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kurban Bayramı mesajında birlik beraberlikle sadece güçlüklerin üstesinden gelinmeyeceğini, aynı zamanda bayramlar gibi ortak değerlerimizin çok daha mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşanacağını da dile getirdi. Tüm Kayserililerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Çelik, “Tüm hemşehrilerimin sevdikleriyle birlikte kazasız, belasız, huzur ve mutluk içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.