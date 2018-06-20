Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerde

Başkan Çolakbayrakdar, bu sefer de Salur, Kızık, Güneşli, Gömeç, Höbek, Hasancı gibi kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Yoğun temposuna rağmen mahalle ziyaretlerini eksik etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte yaptığı ziyaretlerin ilkini; Salur ve Kızık Mahallelerinde gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Güneşli ve Gömeç mahallelerine geçerek, ziyaretlerine devam etti. Gittiği her yerde vatandaşın hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu ve vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Höbek ve Hasancı Mahallelerine giderek, burada da vatandaşlarla sohbet etti. Son olarak Cırgalan Mahallesi’ne de giden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşın hizmetine sunulan Cırgalan Semt Konağı’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, hasbihal etti. Onların sorularını cevaplayıp, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.