Fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitkileri inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeşil dokusunu dünya normlarının üzerine çıkarttıklarını vurgulayarak, daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgenin dört bir yanında hizmetlerini artırarak yeni park ve yeşil alanlar oluşturan Kocasinan Belediyesi, yaz mevsiminde ilçe genelindeki park ve bahçeleri farklı bitkilerle donatarak, ilçeyi rengarenk hale getiriyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı atölyede çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, fidanlıktaki üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına yeşil alan miktarı 7 metrekare olurken, Kocasinan’da kişi başına düşen alan, 7.8 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bu bizim için yeterli değildir. Daha yeşil ve daha modern Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda bölgede yeşil alanların daha da çoğaltılması ve korunması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Buradaki seramızda ise çeşitli ağaç ve bitki grupları yetiştiriyoruz. Seramız da; her geçen gün ürün çeşidini artırıyor, yeni ve farklı ürünler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz çeşitli ürünleri, ilçemizin dört bir tarafında; park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi yerlerde toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.