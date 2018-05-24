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24 Mayıs 2018 10:49

Başkan Çolakbayrakdar Yeni Mahalle halkıyla iftar açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programlarına Yeni Mahalle ile devam etti.

Başkan Çolakbayrakdar Yeni Mahalle halkıyla iftar açtı

24 Mayıs 2018 10:49



Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte katıldı. Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları gezerek, mahalle sakinleriyle sohbet etti.



Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarla sık sık bir araya gelmenin yanı sıra Ramazan ayında da kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla ilçe sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Ramazan Ayı’nın güzelliklerini, sevincini, coşkusunu ve manevi havasını birlikte yaşıyoruz. İftar sofraları, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.



İftarın ardından ‘Kocasinan’da Ramazanlar Başka Güzel’ adlı etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın farklı mahallelerinde iftardan hemen sonra başlayan Ramazan etkinliklerimiz sayesinde çocuklar aileleriyle birlikte Ramazan’ın neşesini doyasıya yaşıyor. Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan’ın manevi atmosferini ve coşkusunu 7’den 70’e ilçe sakinlerine yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.



Bölgedeki esnafları ziyaret ederek, bol bereketli kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı.



Vatandaşlardan büyük ilgi gören ve yüzlerce izleyici tarafından takip edilen Ramazan etkinliklerinde, Türk kültürünün en önemli unsurlarından Hacivat-Karagöz, illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz, animasyonlar ve yarışmalar gibi etkinlikler yer aldı. Karagözle-Hacivat’ın tatlı atışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.




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