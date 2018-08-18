Başkan Gülsoy: “Bayramlar bizi biz yapan günlerdir”

Başkan Gülsoy, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerlerin hatırlandığı; iyilik, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramını daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Rabbim birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin, hep birlikte huzur içerisinde daha nice bayramlar görmeyi nasip etsin” dedi.

İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olan bayramların toplumsal yapımızda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Dini ve Milli bayramlarımız, bizi biz yapan değerleri bir kez daha hatırlatan müstesna günlerdir. Hepimiz için çok büyük anlamlar taşıyan bu günleri fırsat olarak görmeli, bayramda yaşanılan güzel hasletleri yaşamımızın her aşamasına yansıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gülsoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bayramlar, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, aynı topraklarda yaşayan insanların ortak değerde buluşması adına sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bu farkındalık içerisinde bir bayram geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi noktasında son derece önemlidir. Bu vesile ile tüm İslam âleminin Kurban bayramını kutluyor; içinde bulunduğumuz tüm sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik huzur içerisinde bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar dilerim.”