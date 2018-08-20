Başkan Kalkan: “Bayramlar birliğimize vesile olmalıdır”

Başkan Kalkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban; fedakarlıktır, sevgidir, cömertliktir, affetmektir, vuslattır, cem olmaktır, tebessüm etmektir. Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bolluğu bereketi ile gelmiştir. Vatandaşlarımız bu özel günü paylaşma, sevinme ve birliğimizi kuvvetlendirme günü olarak görmelidir. Son günlerde Emperyal güçlerin ülkemize karşı başlattığı saldırıları bu birliktelikle önleyeceğimizi düşünüyor üyelerimiz başta olma üzere tüm halkımızın Kurban Bayramını tebrik ederim.”