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20 Ağustos 2018 14:31

Başkan Kalkan: “Bayramlar birliğimize vesile olmalıdır”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Başkan Kalkan: “Bayramlar birliğimize vesile olmalıdır”

20 Ağustos 2018 14:31


Başkan Kalkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Kurban; fedakarlıktır, sevgidir, cömertliktir, affetmektir, vuslattır, cem olmaktır, tebessüm etmektir. Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bolluğu bereketi ile gelmiştir. Vatandaşlarımız bu özel günü paylaşma, sevinme ve birliğimizi kuvvetlendirme günü olarak görmelidir. Son günlerde Emperyal güçlerin ülkemize karşı başlattığı saldırıları bu birliktelikle önleyeceğimizi düşünüyor üyelerimiz başta olma üzere tüm halkımızın Kurban Bayramını tebrik ederim.”




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