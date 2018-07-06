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06 Temmuz 2018 16:18

Başkan Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahalle haklıyla bir araya geldi

Esenyurt Mahallesindeki Eser Camii’nde Cuma namazı sonrasında mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mahalle halkıyla sohbet etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahalle haklıyla bir araya geldi

06 Temmuz 2018 16:18


Vatandaşlara Melikgazi Belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, "Esenyurt Semt Pazar yeri, Sosyal ve Spor Tesisleri, büyük ölçekli ve çok amaçlı parkları ve özellikleri çok katlı binaların yapılması ile Esenyurt Mahallesinin hem çehresi hem de sosyal ve kültür yaşamı değişmiştir. Gelişen ve büyüyen Esenyurt Mahallesi artık bir prestij semti olmuş ve hak ettiği yerini almıştır. Esenyurt Erciyes Dağ ve Kış Sporların başlangıç kapısıdır. Bu açıdan Esenyurt turizm açısından da önemlidir. Erciyes eteklerinde bağ ve sayfiye alanlarının başlangıç bölgesidir" diye konuştu.




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