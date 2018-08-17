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17 Ağustos 2018 14:04

Başkan Memduh Büyükkılıç Serkent Kurban Pazarını denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Serkent Mevkiinde yer alan kurban satış alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Memduh Büyükkılıç Serkent Kurban Pazarını denetledi

17 Ağustos 2018 14:04


Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, Serkent Mevkiiinde yer alan kurban satış alanlarında esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını, vatandaşlarında kurallara riayet ederek temizlik kurallarına uymalarını istediklerini belirtti.


İlçe sınırları içerisinde iki ayrı alanda Serkent ile Beştepeler’de kurbanlık satış alanı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


“Melikgazi Belediyesi olarak kurban bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Kurban Kesim yerinde canlı tartı aleti yeri hazırladık. Düzenli kapalı alanların oluşmasını sağladık. Caraskallı kesim yerleri inşa ettik. Satıcılar için wc ve duş kabinler kurduk. Sağlık ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. Bu alan sürekli ilaçlanmaktadır. Özellikle bu bayramın özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan ekiplere takviye ekipler görevlendirdik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde deterjanlı yıkama ve ilaçlama yapılacaktır. Bu vesile ile Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.




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