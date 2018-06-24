Başkan Palancıoğlu oyunu eşi ve partililerle kullandı

Başkan Palancıoğlu ve eşinin oy kullanımına AK Parti Kayseri İl ve ilçe yönetiminden, İlçe Başkanı Kerem Ekici İlçe Kadın Kolları Başkanı Adile Erciyes ve partililer katıldı. İlk önce eşi Emel Palancıoğlu’nun oyunu kullanmasının ardından zarfını sandığa atan Başkan Palancıoğlu, çıkışta basın mensuplarına seçim değerlendirmelerinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu, seçimlerin öncelikle ülkemize hayırlı olması dileğinde bulunarak, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, "İnşallah seçimlerimiz hayırla sonuçlanır ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Devlet Başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak inşallah seçmiş oluruz. Aynı zamanda Ak Parti’nin parlamentoda güzel bir şekilde temsili gerçekleşir. Bugün beklentimiz 310-320 civarında en az milletvekilinin Ak partiden çıkması. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın yüzde elli beşlere varan bir oy oranına ulaşması. İnşallah böyle olduğu sürece önümüzdeki beş yıl boyunca bir daha seçim olmayacaktır. 2023’e, 2053’e ve 2071’e giden yolun önü böylelikle açılacaktır. İnşallah rabbim herkese hidayet ve feraset verir. Sandık başlarına geldiklerinde oylarını kullanırken inşallah doğru olan seçimi Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Ak Parti’yi seçerler ve ülkenin önü açılır. Tüm oyunlar, tüm düzenekler, tüm planlar bozulmuş olur. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Temennimiz seçimden sonrada ekonominin siyasetin rayına oturması. Özellikle Kandil’deki operasyonun başarıyla sonuçlanması. Rabbim silahlı kuvvetlerimizden razı olsun. Onların bileklerine güç versin. İnşallah Kandil’i de aldığımızda Türk Bayrağını dalgalandırdığımızda sıra Münbiç ve Sincar’a gelecek. İnşallah bu ülkenin refahını ve huzurunu sağladıktan sonra bu ülkenin önü açık diye düşünüyorum. Bütün oy kullananlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.