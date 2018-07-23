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23 Temmuz 2018 11:29

Başkan Palancıoğlu, pazar esnafıyla buluştu

Talas Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu, pazar esnafıyla buluştu

23 Temmuz 2018 11:29

Mustafa Palancıoğlu Yenidogan Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ile öğle yemeği yedi.


Esnafla her zaman bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu "Tüm vatandaşlarımızı kaliteli ve taze ürünler almak için pazarlarımıza bekliyoruz." dedi.


Türk insanı için pazarların çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Yurt dışında ürünler köylerden toplanıp geldiği için, pazarları çok pahalı olur. Biz de tam tersi ürünler hem kaliteli hem ucuz oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız pazarları yoğun bir şekilde kullanıyor. Bizde kendilerini teşvik ediyoruz. Belediye olarak cumartesi pazarımızı yeni yerine taşıyarak pazarı daha nitelikli ve nezih bir hale getirdik. Esnaf da halk da gayet memnun. Tüm vatandaşlarımızı pazarlara bekliyoruz." diye konuştu.


Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:


"Geçtiğimiz günler de pazar esnafımıza söz vermiştim hem alışveriş yapayım hem de birlikte kıymalı yiyelim diye. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizin ağız tadı içinde huzurla, bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesini nasip etsin. Pazarlar vatandaşların bir araya geldiği geleneksel alışveriş mekanları. Yoğun bir şekilde kullanılması da bizi sevindiriyor. Allah hayırlı alışveriş nasip etsin."




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