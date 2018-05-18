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18 Mayıs 2018 14:48

Başkan Palancıoğlu’dan 19 Mayıs Mesajı

Talas Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’dan 19 Mayıs Mesajı

18 Mayıs 2018 14:48

Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Palancıoğlu, yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da milletle birlikte istiklal mücadelesini başlattığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


“Türk Milleti’nin kaderi 19 Mayıs 1919 tarihindeki milli mücadeleyle değişmeye başlamıştır. Bu mücadeleyle milletimiz, düşman boyunduruğu altına girmeyi reddederek hürriyeti tercih etmiştir. Yokluk ve bütün imkânsızlıklar altında milletçe verilen bu önemli ve büyük mücadele azim ve kararlılıkla sonuçlanmış. İşgal kuvvetleri karşısında vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tarihte eşine az rastlanır bir duyguyla savunulmuş. Bunun sonucunda düşman, topraklarımızı bir daha girmemek üzere terk etmiştir. Bütün imkânsızlıklara rağmen özgürlüğünü asla yitirmek istemeyen büyük Türk Milleti, bu mücadeleyle bir kez daha hürriyetini destanla yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal, bu büyük mücadeleyi gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Bu vesileyle istiklal mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmaz üzere, bugüne kadar hayatlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."




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