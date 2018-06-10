Bayram Şekerleri tezgâhları süslemeye başladı

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte tezgâhlar da yerini alan şekerlere ilgi oldukça büyük. Esnaflar ise ’şeker alacağım’ diye ucuza kaçan vatandaşları sağlıklarından olmaması konusun da uyararak ucuz çikolatanın kaliteli olmayacağını belirttiler.

30 yıldır şeker sektöründe çalışan esnaf Hamdi Çarşıbaşı , Ramazan bayramının son günlerine yaklaşılınca bayram alışverişinin de hızlandığını belirterek yoğunluğun gün geçtikçe arttığını söyledi.

“ Alınan şekerin kalitesine dikkat edin ve sağlıklı yaşamaya özen gösterin”

Çok ucuz olmakla birlikte çok kaliteli bir çikolatanın olmayacağını vurgulayan Çarşıbaşı, vatandaşların ürünlerin son kullanma tarihine bakmalarını ve ürünlerin defolu olmaması konusunda vatandaşları uyardı. Hamdi Çarşıbaşı, “Vatandaşlardan istediğimiz şey tercih ettiği mağazalara ve mamullere dikkat etmesini istiyoruz. Merdiven altı firmalardan alışveriş etmesin. Mamullerin son kullanma tarihlerine ve fiyatlarına dikkat etsin. Çok ucuz olmakla birlikte çok kaliteli olmalı diye bir şey yoktur. Fiyatlar düştükçe kalitesi de şekerlerin düşmektedir. Ramazan dolayısıyla vatandaşın ağzı kapalıdır. İlk önce ambalajına bakacaktır. Ürünlerin defolu olmaması ve parlak olması gerekir. İçini açtıktan sonra çikolatanın tazeliği de belli olur. Renk atmaması ve soluk olmaması başlıca etkenlerdendir. Fiyatlarımız da 15 TL’den 80 TL’ye kadar olan şekerlerimiz mevcuttur. Lokumlar bayramımızın vazgeçilmez ikramlarındandır. Lokumlarımızda 8 TL’den 30 TL’ye kadar mevcuttur. Devletimiz merdiven altı tatlıcılarını her zaman kontrol etmektedir. Hem belediyemiz hem de İl Sağlık Müdürlüğümüz kontrollerini sağlamaktadır. Biz bu kontrollerin yapılmasından son derece mutlu oluyoruz. Bunlar da inşallah son bulacaktır. Bayramlık şeker alacağım diye ucuz şeker alıp sağlığından olmaması gerekir. Aldığınız mamullerin kalitesini dikkat edin ve sağlıklı yaşamaya özen gösteriniz” diye konuştu.

“Antep fıstıklı ürünlerde artış var”

Esnaflardan Mehmet Akbaş, bu sene bayram şekeri fiyatlarında artış olduğunu dile getirerek, Antep fıstıklı ürünlerinde ise 12 TL’lik büyük bir artışın olduğunu belirtti. Antep fıstığının sektör de yetersiz kaldığını da aktaran esnaf Akbaş, en ucuz şekerin 12 TL olduğunu söyledi.