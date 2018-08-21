Bayramda bel ve boyun sağlığınızdan olmayın

Kerim Gökoğlu, Kurban Bayramı’nda ağır kaldırmak ve uzun süre aynı pozisyonda çalışmanın bel ve boyun sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kurban Bayramı’nda ağır kaldırma ve uzun süre aynı pozisyonda durarak çalışmaktan dolayı bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkabildiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Kerim Gökoğlu, “Özellikle uzun süre aynı pozisyonda durmaktan dolayı boyun kaslarının kasılması ve boyun tutulmaları sık sık görülebilir. Bu şekilde çalışmak altta yatan bir disk hastalığı varsa, boyun fıtıklarıyla bile sonuçlanabilir. O nedenle saatlerce aynı pozisyonda çalışılmamalı, mola verilmeli ve ara sıra çalışılan pozisyon değiştirilmeli” diye konuştu.

Yükler dizler üzerinde ve yere dik biçimde kaldırılmalı

Uzman Dr. Gökoğlu, ağır kaldırmanın da bel fıtıklarına kadar giden tablolara neden olabileceğine dikkat çekti. "Kurban bayramı paylaşma zamanıdır. O nedenle yalnızca etleri değil, yükleri de paylaşmalıyız” diyen Gökoğlu, yük kaldırırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Omurganın üzerine yüklenirken dizlerimizi kırarak ağırlığı almalı ve yerden dizlerin üzerinde, mümkün olduğunca 90 derecelik dik bir açıyla kalkılmalıdır. Uygunsuz bir şekilde, uygunsuz açılarda yüklenmeler fizik kuralları gereği moment noktalarını da değiştireceği için, omurga üzerinde dejenere olmuş, yırtılmaya hazır olan bölgelerde daha fazla baskı oluşturur. Bu da bel fıtıklarına neden olur. İlk on gün içinde belde yanma ve hareket kısıtlılıklarıyla görülen ağrılar onuncu günden sonra kalça ve bacak boyunda yayılan ağrılar ve hareket kısıtlıkları, yürüme bozuklukları ve zaman zaman ani kuvvet kayıpları şeklinde seyredebilir.”

Çalışılacak ortam ergonomik olmalı

Et kesilirken çalışılacak ortamın da ergonomik olması gerektiğini vurgulayan Uzman Dr. Gökoğlu, "Oturduğumuz sandalye masamıza göre ne çok yükse ne de çok düşük olmalı. Dizimizle, ayağımız arasındaki açı 90 derece olabilecek şekilde bir sandalye ve rahatlıkla iş yapabileceğiniz yükseklikte; yaklaşık dizlerden 5- 10 santim yükseklikte en az olabilecek bir masada çalışmamız en uygunu” dedi.

Uzman Dr. Gökoğlu, "Bayram boyunca omurga sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Omurgamızı uzun süre aynı pozisyonlar da aynı pozisyonlarda tutmamalıyız. Onun üzerine aşırı yüklenmelerden kaçınmalıyız. Otururken, çalışırken uygun pozisyonlarda çalışma şartlarına kendimizi sağlamalı, bunu ilke edinmeliyiz” ifadelerini kullandı.